معييتيق يبحث مع وزير العمل إنشاء مقرات لمراكز التدريب والتأهيل

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي الأمين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض خطة التدريب للسنة الحالية والمشروعات الخاصة بالوزارة، والتي تتعلق بإنشاء مقرات لمراكز التدريب والتأهيل.

ووجه معيتيق إلى ضرورة التسريع في تنفيذ برامج التدريب، وخاصة في مجال اللغات والتخصصات المهمة الأخرى وتخصيص العدد الكافي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى والتنسيق مع هيئة شؤون المحاربين لاستكمال البرنامج التدريبي حسب الدراسة المعدة بالخصوص.

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