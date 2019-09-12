الحويج يفتتح مكتبة ومعرضا للصور بمركز قنفود لإيواء المهاجرين

افتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، مكتبة ومعرضا للصور بمركز قنفودة لإيواء المهاجرين، تحمل اسم، كريستوفر ستيفنز، إحياء للذكرى السابعة لاغتياله بالقنصلية الأمريكية ببنغازي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الجويج أكد أن افتتاح المكتبة يأتي تكريما لضحايا الإرهاب والتضحيات التي قدمها جنود القوات المسلحة، والحكومة المؤقتة، ومجلس النواب لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في بنغازي ودرنة والمدن الليبية الأخرى.

وأضاف بيان خارجية المؤقتة، نقلا عن الحويج، أن كافة الإمكانيات سيتم توفيرها لتحسين المستوى المعيشي والإنساني للمهاجرين غير القانونيين بمركز إيواء قنفودة، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة لا يباع فيها البشر، ولا يرمون في البحر، وليسوا عرضة للابتزاز، بل تصان حقوقهم انطلاقا من احترام ميثاق حقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي.

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