السراج يبحث آلية مساعدة النازحين في مناطق الاشتباكات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس، بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية، آلية المساهمة في مساعدة ودعم النازحين من مناطق الاشتباكات.

وتحدث السراج عن مستجدات الوضع السياسي، وما يجريه من مشاورات مع فعاليات المجتمع لصياغة خارطة طريق لاجتياز الأزمة الراهنة وصولا للدولة المدنية، داعياً أعضاء الهيئة للتقدم بمقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق ذلك.

من جهتهم تحدث أعضاء الهيئة الطرابلسية عن الخطوط العريضة لرؤيتهم تجاه حل الأزمة الراهنة، والتي سيقدمونها مفصلة في وقت لاحق.

على صعيد آخر بحث اللقاء عدد المختنقات في قطاع الخدمات وسبل المساهمة في حلحلتها، والجدير بالذكر أن الهيئة الطرابلسية تضم عدد من التجمعات والمؤسسات الأهلية.

