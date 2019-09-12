مؤكدة أنها تعرقل جهود السلام بليبيا .. ويليامز الشائعات والأخبار المفبركة تمزيق النسيج الاجتماعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، إن خطاب الكراهية والتحريض والشائعات والمعلومات المضللة والأخبار المفبركة، ليست سوى أمثلة قليلة على المحتوى السائد في وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وأكدت ويليامز، في ختام الندوة التي نظمتها البعثة الأممية، لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل في وسائل الإعلام، خلال يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، أن هذه الشائعات تتسبب بشكل ملحوظ في تمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد، مشددة على أنه كلما استمر الوضع على هذا الحال، كلما ازداد الأمر تعقيداً أمام جهود الوساطة للتوصل لإيقاف دائم لوقف لإطلاق النار.

إلى ذلك، اتفق المشاركون في الندوة، على مجموعة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات العمل الصحفي في ليبيا، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وخرج المشاركون الثلاثون من مختلف الشخصيات الصحفية، والحقوقية، والناشطين في المجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية، وأكاديميين في مجال الإعلام، بـ 16 توصية تمثل مبادئ أساسية، والغاية الفضلى لتجنيب البلاد مزيد من التشرذم والانقسام، بسبب التأثير السلبي للخطاب الكراهية الحاد والتحريض على النسيج الاجتماعي في ليبيا.

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