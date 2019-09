قام رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق، الفريق ركن محمد علي محمد المهدي، بزيارة لمقر رئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية.

وعقد المهدي اجتماعا مع رئيس ركن اللواء نوري شراطة وضباط أركان حرس الحدود، حيث ناقش الصعوبات التي تواجه حرس الحدود، في أداء مهمته في حماية الحدود، إضافة إلى ملف دعم حرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية.

