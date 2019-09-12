واصفًا إياهم بعملاء مشروع الصهيونية.. الغرياني يطالب باجتياح مدينة ترهونة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توجّه المفتي المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني للمقاتلين التابعين لهم برسالة لخصها في أن حسم المعركة يتطلب ضرورة اجتياح مدينة ترهونة للقضاء فيها على من وصفهم بـ “المفسدين، أعداء القرآن، عملاء مشروع الصهيونية ” .

وقال الغرياني عبر برنامج الإسلام والحياة بقناة التناصح أن ” المدافعين عن طرابلس لن يتمكنوا من حسم المعركة مالم يحسموا أمر ترهونة بالقضاء على من وصفهم بالعصابات المتواجدين فيها على غرار عملية غريان .

وأضاف : ” لا تجاملوا ترهونة فقد أعطيتموها الفرصة الكافية ، نحترم أخيارها ، لكن هذه العصابات المتواجدة فيها لابد من القضاء عليها ، لابد من إقتحام ترهونة والقضاء على العصابات التي تقاتل مع حفتر وتضربكم بالراجمات ” .

وتابع قائلاً : ” هناك عصابات وهم قلة، أم أهل ترهونة فنعرف أنهم لا يرضون بهذا العار وهذا الذل ، لكنهم مقهورون مثلكم ومجبورون ولامنهم أحد يستطيع رفع رأسه ، كما كان أهل غريان عندما كان فيها حفتر ” .

واتهم قوى الجيش في ترهونة بأنها عصابات منضمة للمفسدين راضية بالعار والعمالة لدول أجنبية ، قائلاً بأن من يقاتلون من أهل ترهونة مع حفتر هم عملاء وأذلاء والتاريخ والدين والقرآن سيلعنهم لأنهم يقاتلون ضد مشروع صهيوني وظالم يريد أن يحتل ليبيا ويدمرها ! .

وختم الغرياني في هذا الصدد مخاطبا المسلحين الموالين لهم بالقول : ” لا يقول لي أحد لا هذا نسيج اجتماعي وكذا ، هذا ليس نسيج اجتماعي ، فالنسيج تحافظون عليه عندما تقطعون دابر الفساد، أما إذا بقي الفساد بمدينة من المدن فبذلك يكون النسيج الاجتماعي قد ضيعتموه وضيعتوا الدين وقضيتكم ، فلا بد أن تحققوا الانتصار بأقرب وقت ممكن” .

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