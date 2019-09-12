الثني يفتتح مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في مدينة بنغازي، بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة له، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رابح عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الافتتاح، إن هذا إنجاز جديد ينسب للحكومة المؤقتة ضمن مشاريع إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي، كاشفا عن سعي مجلس الوزراء إلى نقل كافة الوزارات والهيئات إلى مدينة بنغازي بعد تحريرها من الإرهاب.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تم فصلها عن وزارة العمل بعد صدور قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب، حسب الوكالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا