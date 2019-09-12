مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا

أخيار ليبيا 24

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس إلى ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وإنشاء بنية أمنية شاملة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

وكرر المجلس دعوته لجميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية وإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطة حكومة مدنية.

كما كرر المجلس دعواته لجميع الأطراف للالتزام بوقف دائم لإطلاق النار والحوار السياسي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

ودعا المجلس، جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر الأسلحة، تمشياً مع القرار 2441 (2018) وجميع قراراته السابقة بشأن الحظر، ودعوة جميع الدول الأعضاء كذلك إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تزيد من تفاقمها النزاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24