المتوسط

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يكون عطلة يوم الشهيد (ذكرى) استشهاد عمر المختار للعام 2019 يوم الاثنين الموافق 16/9/2019م ، في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

وتضمن القرار الصادر اليوم الخميس تحت رقم 1026 لسنة 2019، في مادته الأولى ضرورة مراعاة يوم العطلة في المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 .

وتضمنت المادة الثانية أنه يمكن العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

The post قرار بشأن اعتبار ذكرى استشهاد عمر المختار عطلة رسمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية