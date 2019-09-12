معيتيق يبحث أوضاع النازحين بطرابلس والجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس وزيرا الدولة لشؤون النازحين يوسف جلاله والحكم المحلي ميلاد الطاهر اللذان استعرضا الموقف العام لأعداد النازحين وأماكن تواجدهم بعدد من المدارس داخل مدينة طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث خيارات تحسين ظروف إقامة النازحين في أماكن أخرى أكثر ملائمة، كما تطرق اللقاء إلى أهمية متابعة توزيع مخصصات بلديات الجنوب الليبي لتوفير الاحتياجات العاجلة للنازحين بالمناطق المتضررة.

وأوضحت إدارة التواصل أن ذلك يأتي في إطار متابعته لأوضاع النازحين من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس ونازحي مناطق الجنوب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا