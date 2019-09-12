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الرئاسي يعتبر مرزق مدينة منكوبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارا بشأن اعتبار مدينة مرزق مدينة منكوبة.
وتضمن القرار الصادر تحت رقم 1027 لسنة 2019 في مادته الأولى اعتبار مدينة مرزق مدينة منكوبة جراء الأحداث التي مرت بها، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك بما فيها حماية السكان المدنيين من أخطار الحرب ومساعدتهم على تجاوز الأزمة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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