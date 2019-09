توقيع اتفاقية نقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية

المتوسط

وقع الوزيران المفوضان بحكومة الوفاق، الحكم المحلي الدكتور “ميلاد الطاهر” والصحة الدكتور ”حميد محمد بن عمر”، اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء اتفاقية نقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية.

جاء ذلك بإشراف عضو المجلس الرئاسي الدكتور” محمد عماري زايد” وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، بموجب هذا الاتفاق ستنقل الاختصاصات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية المنصوص عليها في قانون 59 لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة الصحة إلى المجالس البلدية، وستشكل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ هذا الاتفاق.

ويأتي توقيع وزارة الصحة على هذا الاتفاق بعد توقيع وزارتي المواصلات والاقتصاد على اتفاقيات مماثلة لنقل اختصاصاتها إلى المجالس البلدية.

