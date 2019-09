زيارة لمستشفى الحوادث أبو سليم بعد صيانتها

المتوسط

زار الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” رفقة آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء “محمد الحداد”، اليوم الخميس، قسم الملاحظة بمستشفى الحوادث أبو سليم بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه بسعة تبلغ 15 سريرًا.

وتجول الوفد الزائر داخل غرف القسم واطلع على مستوى التجهيزات بحضور رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة “فوزي أونيس” ومدير عام المستشفى “عائشة الحبيشي”.

يشار إلى أن قسم الملاحظة سيخصص لاستقبال الجرحى بعد أن جرى افتتاحه أمس الأربعاء واستكمال صيانته وتجهيزه بشكل كامل.

