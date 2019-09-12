فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من بلدية الكفرة

القبة 12 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الخميس، وفدًا من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الكفرة.

هذا وقد استقبل فخامته بمقر إقامته ببلدية القبة، بحضور معالي وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، الوفد الذي ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، إضافة إلى عدد من أعيان قبيلة الزوية.

وأطلع الوفد فخامة رئيس مجلس النواب على سير العمل في البلدية، وأبرز احتياجاتها، وآليات حلحلة عدد من المشكلات التي تواجه سير العمل.

وتعهد فخامة رئيس مجلس النواب بالتواصل مع الحكومة المؤقتة وذوي الاختصاص، لتذليل أية عقبات تواجه بلدية الكفرة أو مشاريعها، مشيدًا بدور قبيلة الزوية في حركة الجهاد الليبي، ودعمها لاستقرار الدولة وبنائها وحماية حدودها في التاريخ الحديث.

وفي ختام اللقاء، كرّم وفد البلدية فخامة رئيس مجلس النواب بدرع وشهادة تقدير، نظيرًا لدوره الوطني تجاه الوطن وبناء مؤسسته العسكرية، والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف ربوع الوطن. (وال- القبة) أ م/ ر ت

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