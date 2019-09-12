الرئاسي يعتبر مرزق “مدينة منكوبة”

قرر المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، اعتبار مرزق “مدينة منكوبة” جراء الأحداث التي مرت بها مؤخرا.

ودعا الرئاسي في قراره جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على القرار.

كما دعا المجلس الرئاسي إلى حماية المدنيين من خطر الأعمال الحربية والعدائية ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

ويأتي قرار الرئاسي هذا بعد أكثر من 20 يوما على إعلان مجلس النواب، مرزق “مدينة منكوبة”.

وكان عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، اتهم حكومة الوفاق بتمويل ودعم عصابات إرهابية بينها عناصر تشادية الأصل، لشن هجوم مُسلح على مرزق أسفر عن تهجير مئات السُكان.

بدوره أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن الجيش يملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة لمدينة مرزق مع داعش الإرهابي.

من جهتها قالت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير في تصريحات سابقة لـ218، إن جميع السكان غادروا مرزق وباتوا يعانون أوضاعاً معيشية صعبة خصوصاً الذين نزحوا إلى مدينة أوباري ومناطق وادي الشاطئ.

وقال عتيقة إن القوة التي هاجمت مرزق كانت ترفع شعار “قوة حماية الجنوب” التي تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

يشار إلى جماعات مسلحة شنت هجوما مباغتا على تمركزات ونقاط الجيش الوطني والشباب المساند له في مرزق وتمكنت من السيطرة على المدينة، واتهمت عدة جهات المجلس الرئاسي بدعم الهجوم.

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