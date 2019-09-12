لجنة إعادة هيكلة الجامعات تواصل اجتماعاتها

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية اجتماعها الخامس عشر يوم الخميس بمقر اللجنة لوطنية للتربية والثقافة والعلوم

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق والإجراءات التنفيذية التي اتخذت حيال تلك التوصيات، إلى جانب مناقشة ملامح ومستقبل التعليم العالي في ضوء المقاربات الأولية المنجزة عن الجامعات القائمة ونتائجها.

وترأس الاجتماع عبد المنعم امحمد أبولائحة، بحضور أعضاء اللجنة المدني أبوالطويرات، امحمد المبروك الدويب، أسامة نورالدين الفزاني، الهادي الحاجي، محمد الصغير الفرجاني، طاهر بن طاهر، عبد السلام محمد المثناني، حسين عبي اليزيدي، مقرر وأمين سر اللجنة.

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