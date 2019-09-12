افتتاح مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في بنغازي

أخيار ليبيا 24

بخطوات تزداد تسارعًا يومًا بعد يوم تشهد بنغازي منذ إعلان تحريرها من الإرهاب عودة تدريجية للحياة إلى طبيعتها تجسدت في إعادة ترميم وتطوير المرافق الخدمية.

واليوم الخميس شهدت بنغازي افتتاح مقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، حيث افتتحه رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني صحبة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن عبدالسلام امريض، ووزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني وعضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأجرى الثني والمرافقين له جولة تفقدية داخل أروقة مقر الوزارة، مطلعا على كافة التجهيزات والمكاتب والإدارات العاملة في الوزارة.

وعلى هامش الافتتاح عقد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رابح عبدالعاطي، مؤتمرًا صحفيًا، قال فيه “إن هذا إنجاز جديد ينسب للحكومة الليبية المؤقتة ضمن مشاريع إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي”.

وأوضح عبدالعاطي، “أن مجلس الوزراء يسعى جادًا لنقل كافة الوزارات والهيئات إلى بنغازي بعد طرد الجماعات الإرهابية منها وتحريرها من قبل الجيش الوطني”.

وأعرب عبدالعاطي عن أمانيه بأن توفق وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدماتها لكافة شرائح المجتمع في ليبيا.

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