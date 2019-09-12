بعد علاجه على نفقة الوفاق.. الصحفي المجري يعود إلى بلاده

أخبار ليبيا 24

غادر المصور الصحفي المجري، جرجيلي سابو، التابع لتلفزيون RTL الذي نجا من قصف طيران قوات الجيش الوطني بمحور صلاح الدين، مصحة سيول الطبية، عائدا إلى بلاده بعدما أكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة وتسمح له بالسفر .

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في بيان، أمس الأربعاء، تقديم الرعاية الصحية التامة للمصور على نفقة الحكومة، حيث أجريت له علمية جراحية لإخراج الشظايا من جسمه وتضميد جراحه.

وأضاف البيان، أن الأطباء المشرفين على علاج الصحفي، أكدوا أن أصابته كانت طفيفة مقارنة بالمقاتلين الذين كانوا إلى جواره أثناء القصف، موضحا أن الصحفي قال إن المقاتلين حاولوا حمايته وتغطيته عندما قصفت الطائرة المسيرة، وإنه ممتن جدًا لكل من ساعده وأنقذه حياته .

وكانت إدارة الإعلام الخارجي، أعلنت الإثنين الماضي، تعرض الصحفي المصور المجري، جرجيلي سابو، لإصابة أثناء قصف طيران الجيش الوطني في محور صلاح الدين .

يشار إلى أن المصور الصحفي المجري، ظهر قبل أيام في مقطع مرئي يرافقه أحد قادات قوات الوفاق المسلحة وسط طرابلس، وهو يطالب المصور بالتكبير “الله أكبر الله أكبر”.

فيما تناقلت صفحات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن اختطاف المصور الصحفي المذكور من قبل بعض الميليشيات في طرابلس، مؤكدين اختطافه لحظة خروجه من فندق النهر، بالقرب من مسجد أبورقيبة وسط طرابلس، مشيرين لفرار مرافقه الليبي الجنسية “أحمد عبدالسلام الدروقي”، إلى تونس.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة ارتباك في وزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق، دفعتهم للإعلان عن إصابته، لافتين إلى أن عناصر متطرفة وراء عملية الاختطاف التي وصفوها بـ”المحترفة”، إذ جرى إنهاء الحجز الفندقي ومغادرة ولم يعثر على شيء من متعلقاته الشخصية داخل غرفته الفندقية، ليظهر بعد ذلك مصابًا على صفحات الوفاق، على حد تعبيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24