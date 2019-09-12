وزارة الصحة: صيانة قسم الملاحظة بمستشفى الحوادث أبو سليم

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استكمال أعمال صيانة وتجهيز قسم الملاحظة بمستشفى الحوادث أبو سليم بسعة 15 سرير.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن قسم الملاحظة سيخصص لاستقبال الجرحى بعد أن جرى افتتاحه أمس الأربعاء واستكمال صيانته وتجهيزه بشكل كامل.

وقام وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى رفقة آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد” وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، بتفقد القسم والتجول داخل غرف القسم واطلعوا على مستوى التجهيزات بحضور رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس ومدير عام المستشفى عائشة الحبيشي.

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