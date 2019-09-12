مفوضية اللاجئين تجلي 98 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا

قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس بإجلاء 98 لاجئ من ليبيا إلى إيطاليا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، شهد توديع 98 لاجئ تم إجلاؤهم من ليبيا إلى إيطاليا بواسطة مفوضية اللاجئين.

وقال الحلو إن توطين اللاجئين المعرضين للخطر في بلدان آمنة، توفر لهم السلامة والحماية التي يحتاجونها، بمثابة نافذة حياة لهم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش دعا إلى إطلاق “سراح اللاجئين والمهاجرين في ليبيا وتزويدهم بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو مدهم بالمساعدة اللازمة من أجل العودة الآمنة إلى أوطانهم ولم شملهم مع أسرهم”.

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