عقيلة صالح يلتقي أعيان ومشايخ بلدية الكُفرة

إلتقي اليوم الخميس رئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح” وفد من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة وذلك لإطلاعه على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة..

وحضر اللقاء الذي أقيم بمقر مكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز” ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة ورئيس مجلس الحكماء والشورى بالبلدية.

من جهته عرض الوفد على صالح أهم احتياجات البلدية من كافة الجوانب ، لا سيما الخدمية منها مؤكدين من جهتهم تمسك بلدية الكفرة فيها بشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه ممثلين شرعيين للشعب الليبي..

وقال صالح خلال لقائه وفد بلدية الكفرة أن الواقع في ليبيا اليوم يحتم علينا أن نتطلع للمستقبل من ناحية وأن لا ننسى صور التاريخ التي خلفها الأجداد من قبلنا من ناحية أخرى والأخذ بعين الإعتبار عدم تفريطنا في ثوابتنا الوطنية بأن الخيار الأول والأخير للشعب الليبي والذي كما له حقوق عليه واجبات تجاه وطنه..

مضيفاً بأن الكفرة بموقعها الجغرافي المميز والذي يحدها مع غيرها من الدول تمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية والتي تحتاج منا كمسؤولين أن نُقدم لها كافة الخدمات الضرورية وايلائها اهتماماً خاصا . شاكراً زيارتهم ووقوفهم مع مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية..

