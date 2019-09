معيتيق يبحث أوضاع النازحين وأماكن تواجدهم في طرابلس

المتوسط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، اليوم الخميس وزيري الدولة لشؤون النازحين والحكم المحلي المفوضان اللذان استعرضا أمامه الموقف العام لأعداد النازحين وأماكن تواجدهم بعدد من المدارس داخل مدينة طرابلس.

وبحث النائب مع الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء خيارات تحسين ظروف إقامتهم في أماكن أخرى أكثر ملائمة، كما تطرق اللقاء إلى أهمية متابعة توزيع مخصصات بلديات الجنوب الليبي لتوفير الاحتياجات العاجلة للنازحين بالمناطق المتضررة .

