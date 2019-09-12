البعثة الأممية تبحث مع الاتحاد الأوروبي موقف موحد بشأن ليبيا

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

وكان سلامة، قال خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا موضحا أن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

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