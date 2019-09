زايد يطالب بمساهمة البلديات في إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة المحلية

المتوسط

ترأس عضو المجلس الرئاسي الدكتور” محمد عماري زايد” اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق اجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وبحضور وزير الحكم المحلي الدكتور ” ميلاد الطاهر” وأعضاء الأمانة.

ووجه الدكتور” محمد عماري” إلى أهمية فتح الباب أمام البلديات لكي تساهم بمقترحاتها وملاحظاتها في إعداد جدول أعمال المجلس في اجتماعه القادم الذي بدأ الاعداد له لما لذلك من دور في تصويب أعمال المجلس وضمان تواصله الفعال بمجالس البلديات.

وبحث خلال الاجتماع آلية تنسيق العلاقة بين المجلس الأعلى للإدارة المحلية ووزارة الحكم المحلي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات، بعد الاتفاق على تحديد الأولويات ووضع الأهداف والخطط لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للمجالس البلدية.

