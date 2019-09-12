موسع .. دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة بنغازي

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة بنغازي صبحة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وحضر مراسم الافتتاح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن السيد عبدالسلام امريض، ومعالي وزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة، ومعالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني وعضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأجرى دولته والمرافقين له جولة تفقدية داخل أروقة مقر الوزارة، مطلعا على كافة التجهيزات والمكاتب والإدارات العاملة في الوزارة.

وفيما بارك دولته هذا الإنجاز، كرمت وزارة الشؤون الاجتماعية دولة الرئيس بدرع تكريمي لوقوفه وراء إتمام هذا الانجاز لصالح الوزارة بما يخدم شريحة واسعة من المواطنين الذين على علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية. (وال – بنغازي)

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