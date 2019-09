معيتيق يطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ برامج التدريب بوزارة العمل

المتوسط

طالب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اليوم الخميس، ضرورة التسريع في تنفيذ برامج التدريب، وخاصة في مجال اللغات والتخصصات المهمة الأخرى وتخصيص العدد الكافي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى والتنسيق مع هيئة شؤون المحاربين لاستكمال البرنامج التدريبي حسب الدراسة المعدة بالخصوص.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع وزير العمل والتأهيل المفوض ” المهدي الورضمي الأمين”، بديوان رئاسة الوزراء، جرى خلاله استعراض خطة التدريب للسنة الحالية والمشروعات الخاصة بالوزارة، والتي تتعلق بإنشاء مقرات لمراكز التدريب والتأهيل.

