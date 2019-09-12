رئيس مجلس الوزراء يفتتح مع وزير الداخلية عددا من المشاريع الحيوية في منطقة النواقية ببنغازي

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس رفقة معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الخميس عددا من المشاريع التي تنفذها الحكومة بمنطقة النواقية جنوب بنغازي متفقدا سير المشاريع القائمة وواضحا حجر الأساس لمشاريع أخرى.

واستهل دولة الرئيس جولته في المنطقة بافتتاح مركز شرطة النواقية، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إنشائه نتيجة لتعرضه للهدم بسبب تفجير إرهابي نفذته الجماعات الإرهابية فترة سيطرتها على المدينة.

وشارك في مراسم افتتاح المركز رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، وعدد من مسؤولي وحكماء وأعيان المنطقة.

وتعرضت منطقة النواقية الواقعة في المدخل الجنوبي لمدينة بنغازي لأكثر من هجوم إرهابي استشهد على إثره عددا من الجنود العسكريين وشباب المنطقة، وكانت الهجمة التي استهدف فيها مركز شرطة النواقية بعملية انتحارية أكبر هذه الهجمات واستشهد على إثرها 7 أفراد من هيئة الشرطة عقب تحرير منطقة الهواري ومصنع الإسمنت.

وظلت المنطقة محاصرة من ثلاثة جهات طيلة فترة الحرب على الإرهاب، وسبق لدولة رئيس مجلس الوزراء زيارتها ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات أبرزها إتمام مشاريع البنية التحتية للمنطقة.

وجاءت أعمال إزالة المبنى المدمر للمركز وإعادة إنشائه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2018، والذي تم بموجبه منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لغرض تنفيذ عدد من المشاريع الإنشاء والصيانة لصالح وزارة الداخلية باعتبارها مشاريع هامة وضرورية.

وتضمن القرار المشار إليه أعمال صيانة المركز بقيمة بلغت أكثر من مليون دينار ليبي (1,082,255.500 د.ل).

وفي سياق متصل، افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء مقر مصلحة الاحوال المدنية بمنطقة النواقية الذي تم إنشاؤه حديثا خدمة لأهل المنطقة وتخفيفا لأعباء المسافات على سكانها.

وفي قطاع التعليم، افتتح دولته والوفد المرافق له، مدرسة النواقية للبنات بعد إتمام إنشائها، واضعا حجر الأساس لإنشاء مدرسة بسعة 240 طالبا لصالح المنطقة.

كما افتتح دولته مبنى شركة الخدمات بالمنطقة، ومشروع توصيل شبكة المياه للمنطقة و ربط شبكات الصرف الصحي وأعمال الإنارة بالطريق العام للمنطقة وشوارعها الرئيسية.

وفي السياق ذاته، تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء المشاريع قيد الإنجاز في منطقة النواقية وعلى رأسها مقر مكتب الثقافة و الإعلام ومجمع العيادات الصحية، إضافة لرصف وتعبيد عدة طرق بالمنطقة.

يشار إلى أن كافة مشاريع منطقة النواقية ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة والذي يضم مهندسين أكفاء يشرفون على كافة مشاريع الدولة لإتمامها وفقا لأعلى المستويات.

الجدير بالذكر أنه جرى خلال الجولة، تكريم لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف من قبل سكان وأعيان وحكماء المنطقة نتيجة لدورهما الوطني في البناء للدولة المنشودة لكل الليبيين. (وال – بنغازي)

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