اجتماع استثنائي بين مكتب دعم القرار بالوفاق مع لجنة السلامة اللغوية

عقد مدير مكتب دعم القرار التابع لديوان مجلس الوزراء حكومة الوفاق، اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة السلامة اللغوية بمجمع اللغة العربية، ناقش خلاله الخطوات التي يجب اتباعها للإشراف على الدورات التدريبية والتنشيطية في اللغة والأسلوب لبعض الموظفين والفنيين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمكاتب الإعلامية.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تأكيد اعتماد وظيفة ” مراجع لغوي”، في الملاك الوظيفي بمؤسسات الدولة، وإتاحة الفرصة للجنة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تسمية المحال والأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة .

وأكد الحضور، ضرورة التزام الجهات العامة بقرار مجمع اللغة العربية المنبثقة عن لجانه، ووضع آلية لحصر المحال والأنشطة التجارية ومدى سلامة مسمياتها لغويًا.

كما ناقشوا إمكانية الاطلاع على جهود لجان تسمية الشوارع وترقيمها، وكذلك التواصل مع السجل المدني فيما يخص أسماء المواليد.

وتم الاتفاق على ضرورة التواصل مع القنوات الإخبارية، والتباحث معها حول تفعيل المراجعة اللغوية للمادة الإعلامية، وحث الإعلاميين على استعمال الفصحى نطقًا وكتابةً .

