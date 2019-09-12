سلامة يجتمع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

تونس-العنوان

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت البعثة، إنهم ناقشوا آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عامًا إضافيًا حتى 15 سبتمبر 2020.

وبموجب القرار الذي أتخذ بإجماع الأعضاء للبعثة أضيفت مهمة أخرى للبعثة إضافة إلى مهمتها السياسية الرئيسة التي تتمثل في تقديم الدعم للسلطات الليبية.

هذا والتقى سلامة ويليامز بسفير هولندا لارس تومرز ونائبه غابرييلا ميتز اليوم في تونس العاصمة.

وجرت خلال اللقاء مناقشة الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى قضايا المهاجرين وحقوق الإنسان.

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