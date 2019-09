المتوسط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” اليوم الخميس، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق “محمد سيالة”، لعرض ومتابعة ما تم في اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وخُصص اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لاستعراض موقف حكومة الوفاق من الأوضاع في طرابلس.

كما تم خلال اللقاء، استعراض النتائج التي توصلت إليها القمة والخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة القادمة.

