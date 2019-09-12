تمديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا عام آخر للمرة الثالثة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، حتى الخامس عشر من سبتمبر ألفين وعشرين.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقييما للخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما أوضح القرار أن البعثة الأممية في ليبيا، تعمل من أجل دعم إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع، وتدعيم إمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات.

ودعا قرار المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر توريد السلاح تماشيا مع قرار المجلس السابق الصادر العام الماضي، وجميع قراراته السابقة المتعلقة بالحظر.

وحث القرار جميع الدول على”عدم التدخل في ليبيا أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم الاوضاع الحالية.

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