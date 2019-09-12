سلامة يبحث مع سفير هولندا جهود إحياء العملية السياسية في ليبيا

التقى اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بسفير هولندا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بتونس العاصمة مناقشة الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.

كما اجتمع سلامة ونائبته مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

وكان سلامة، قال خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا موضحا أن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

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