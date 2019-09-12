افتتاح مركز شرطة النواقية ومقر لمصلحة الأحوال المدنية

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف اليوم الخميس عددا من المشاريع التي تنفذها الحكومة بمنطقة النواقية جنوب بنغازي متفقدا سير المشاريع القائمة كما وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني استهل جولته في المنطقة بافتتاح مركز شرطة النواقية، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إنشائه نتيجة لتعرضه للهدم بسبب تفجير إرهابي تعرض له في وقت سابق.

كما افتتح الثني مقر مصلحة الاحوال المدنية بمنطقة النواقية الذي تم إنشاؤه حديثا خدمة لأهل المنطقة وتخفيفا لأعباء المسافات على سكانها بالإضافة لافتتاح مدرسة النواقية للبنات بعد إتمام إنشائها، إلى جانب وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة بسعة 240 طالبا لصالح المنطقة.

كما افتتح الثني مبنى شركة الخدمات بالمنطقة، ومشروع توصيل شبكة المياه للمنطقة وربط شبكات الصرف الصحي وأعمال الإنارة بالطريق العام للمنطقة وشوارعها الرئيسية.

كما تفقد الثني المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة النواقية وعلى رأسها مقر مكتب الثقافة والإعلام ومجمع العيادات الصحية، إضافة لرصف وتعبيد عدة طرق بالمنطقة.

يشار إلى أن كافة مشاريع منطقة النواقية ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة.

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