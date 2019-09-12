سلامة يلتقي في تونس سفير التشيك لدى ليبيا

التقى اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سفير الجمهورية التشيكية الجديد لدى ليبيا “جان فيتال”.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة رحب خلال اللقاء الذي جمعه بالدبلوماسي التشيكي في مكتب البعثة بتونس معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته.

كما التقى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بسفير هولندا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز لمناقشة الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.

واجتمع سلامة ونائبته مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

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