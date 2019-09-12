المستشار صالح يلتقي في القبة أعيان ومشايخ بلدية الكفرة

التقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم مع وفد من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة، وذلك لإطلاعه على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة.

هذا وحضر اللقاء الذي أقيم بمقر مكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة؛ حيث عرض الوفد على المستشار صالح أهم احتياجات البلدية، لا سيما الخدمية منها؛

من جهته عبر المستشار صالح عن أهمية مدينة الكفرة وموقعها الجغرافي المميز، باعتبارها صمام أمان للدولة؛ ما يحتم على المسؤولين تقديم كافة الخدمات الضرورية التي تحتاج إليها.

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