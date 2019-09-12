الثني يفتتح عددا من المشاريع بمنطقة النواقية جنوب بنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم عددا من المشاريع التي تنفذها الحكومة بمنطقة النواقية جنوب بنغازي، رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

كما تفقد رئيس الحكومة سير المشاريع القائمة ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة استهلها بافتتاح مركز شرطة النواقية، ومقر مصلحة الاحوال المدنية، ومدرسة النواقية للبنات، بالإضافة إلى افتتاح مبنى شركة الخدمات بالمنطقة، ومشروع توصيل شبكة المياه، وربط شبكات الصرف الصحي وأعمال الإنارة بالطريق العام للمنطقة وشوارعها الرئيسية.

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