الحويج يلتقي أعضاء من اللجنة التنسيقية لدعم الجيش

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج بديوان الوزارة بمدينة بنغازي أعضاء من اللجنة التنسيقية لدعم الجيش الوطني الليبي.

ودار اللقاء حول كيفية توحيد الجهود لدعم الجيش الوطني الليبي والتعريف بمهمة الجيش الوطني الليبي التي أوكلت اليه من قبل الشعب الليبي لتخليصه من هيمنة المليشيات الارهابية والاجرامية حيث استلم معاليه هدية تذكارية تحمل شعار اللجنة التنسيقية.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي جمعية وطنية تعمل جاهدة للتعريف بأن الجيش الوطني الليبي له مهمة وطنية وهي القضاء على المليشيات الارهابية والاجرامية التي سيطرت على مقدرات الشعب الليبي.

