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السويحلي للسفير التركي : أثق في رجالنا لهزيمة حفتر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء، للسفير التركي لدى ليبيا، عن تقديره العميق لاستمرار بلاده في دعم “دفاعهم”، عما أسماه بـ”مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، حسب وصفه .

وأكد السويحلي، بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ثقته في قدرة قوات حكومة الوفاق، على هزيمة قوات حفتر، وتطهير البلاد من فكرهم المريض، لافتًا إلى أنه لا مجال لأي عملية سياسية قبل تحقيق هذه الأهداف.

وكان عضو المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، محمد عماري زايد، قد أطلع سفير دولة تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، على المسار السياسي الذي يعد له الرئاسي لإنجاز مشروع “وطني” يخرج البلاد من أزمتها الحالية.

ولفت زايد، خلال لقائه بالسفير التركي، منتصف الأسبوع الماضي، إلى ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع هذه الشركات.

وأكد على موقف حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، الواضح في التصدي لما وصفه العماري، بالعدوان على طرابلس وحسم المعركة عسكريا بدحر المعتدي، حسب قوله .

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بكلمات واضحة عن دخول بلاده بشكل رسمي ساحة الحرب الدائرة في ليبيا بعد بدء عملية عسكرية موسعة تقوم بها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية .

 

 

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  • .نتيجة غباء هذا الحمار هو والمنقوش عسكريا والذى تم فصله من قبل قارن بين كلامه المهبول وما يقوله احد قادة المليشيات من محور عين زارة وهو الشعرانى يعكس الواقع على الارض فى محاور القتال وليس المنقوش الجالس فى بيته المكيف بمصراطة ومغيب عن الواقع بينما الشعرانى يشرح كيف انهم يفرون من طيران الجيش الوطنى الذى يتواجد فوق رؤوسهم ولا يستطيع السراج ايقافه وان الجرحى مهملون فى شوارع تركيا ولو كان عنده هو و المنقوش ذرة رجولة يذهبا ليحاربا فى محاور القتال ليعودا فى تابوتين الى مصراطة ويدفعا ثمن غباوتهما

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  • كل الخوان متخلفين عقليا ولم يتعلموا من سقوطهم الكبير فى مصر والسودان رغم انف اردوغان وفى سوريا فى اخر معاقل مليشيات اردوغان فى سوريا ادلب احرق اهالى ادلب صورة اردوغان وهتفوا بان اردوغان خائن فالمتغطى باردوغان عريان وهو اصلا يغرق فى تركيا سقط فى معقله الرئيسى باسطنبول وقيادات كبيرة من حزبه تقفز منه قبل الغرق وتشكل حزب جديد فلا يمكن استمرار قمع الشعب التركى واعتقال مئات الالاف الرافضين لفساد اردوغان والطوفان قادم لامحالة واردوغان سيكون مثل اى حاكم اخوانى سابق السجن مثل مرسى والبشير فى مصر والسودان

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