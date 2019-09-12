وزارة الزراعة بالمؤقتة تبحث سبل تطوير البيئة في درنة

استعرض وكيل عام وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة محمد عبدالعالي مع مدير منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية بمدينة درنة صالح بو رزيقة، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمة التي تعنى بالمجال البيئي.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة لقناتنا إن الاجتماع الذي عقد بحضور منسق الزراعة ببلدية درنة تطرق أيضا إلى التشاور حول إقامة الندوات ونشر التوعية من خطر التصحر وانحسار الغابات، كما تم وضع آلية لتنسيق العمل مع المنظمة التي تواصلت مع عدد من المنظمات العالمية، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للمنظمات التي تهتم بالبيئة.

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