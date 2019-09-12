السراج يبحث مع عميد بلدية سرت أوضاع الأسر المتضررة من الحرب

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس عميد بلدية سرت مختار المعداني.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث مجمل الأوضاع في مدينة سرت وسبل حل المختنقات في عدد من مرافق المدينة.

وبحث الاجتماع بصفة خاصة معالجة موضوع الأسر المتضررة خلال الحرب على الإرهاب إضافة إلى توفير احتياجات النازحين إلى سرت من طرابلس كما تطرق اللقاء إلى مشاكل الصرف الصحي في منطقة بوهادي، وملف مستشفى إبن سينا ومجمع العيادات بسرت وملف شركة الخدمات.

ووجه السراج بالإسراع في حل ومعالجة ما تم طرحه خلال الاجتماع من مشاكل ومعوقات وتوفير احتياجات المرافق المذكورة من أجهزة ومعدات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا