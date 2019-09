عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولية الليبية بالخارج اجتماعها السادس بديوان وزارة العدل، اليوم الخميس.

وترأس الاجتماع وزير العدل رئيس اللجنة، بحضور أعضائها السادة وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ونائب مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، وحضر الاجتماع مندوب عن إدارة القضايا ومندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة هيئة تشجيع الاستثمار ومدير مكتب الشؤون القانونية بهيئة تشجيع الاستثمار ومدير الإدارة المالية بجهاز تنفيذ مشروعات المطارات بوزارة المواصلات والمستشار القانوني للمصرف العربي الليبي الخارجي ومندوب عن وزارة التعليم ومكتب الشؤون القانونية بجهاز الإسكان والمرافق.

واستعرض الاجتماع في جدول أعماله عددا من القضايا المتعلقة بالدعاوى والأحكام المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج، حيث أبدت اللجنة جملة من المعالجات القانونية بما يضمن حفظ تلك الأصول بالخارج .

واتفق رئيس وأعضاء اللجنة في الختام على مواصلة عقد اجتماعاتها بصفة دورية ومتابعة ما يستجد من أعمال .

The post لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول ليبيا بالخارج تعقد اجتماعها السادس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية