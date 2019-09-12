الغرياني يُذكي نار حرب.. ويبث الفرقة

لا ينفك الشيخ الصادق الغرياني عن خطاباته التحريضية، فبعد أن أوعز للشباب بخطاب وصف بغير المفهوم للمشاركة في القتال اعتبر موت شباب مصراتة في الحرب كمن تحصل قلادة في مسابقة، عاد وحرض بعدها بأساليب مختلفة وهذه المرة ضد مدينة ترهونة، معتبرا أن حسم المعركة يتم بالقضاء على من وصفهم بالعصابات في ترهونة.

وطالب الغرياني باقتحام ترهونة كما جرى في غريان داسا السم في العسل حين قال إن ليس كل أهل ترهونة هكذا.. بعد كلمات غرس فيها الفرقة في النسيج الليبي.

وفي وقت يدعو فيه خطباء الدول العربية شعوبها بأهمية التسامح وإطفاء فتيل الفتنة وكف الأذى يستمر الغرياني في إذكاء نار حرب وقودها الشباب بخطابات يروج لها كالفتاوى التي لا تحرم حرمة المسلمين.

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