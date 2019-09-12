وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة يستقبل أعضاء من اللجنة التنسيقية لدعم القوات المسلحة

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، أعضاء من اللجنة التنسيقية لدعم القوات المسلحة العربية الليبية.

هذا وبحث معالي الوزير خلال استقباله أمس الأربعاء بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، مع أعضاء التنسيقية كيفية توحيد الجهود لدعم الجيش الوطني، والتعريف بمهمة الجيش الوطني التي أوكلت إليه من قبل الشعب الليبي، لتخليصه من هيمنة المليشيات الإرهابية والإجرامية.

وفي ختام اللقاء، سلم أعضاء من اللجنة التنسيقية لدعم القوات المسلحة العربية الليبية، معالي الوزير هدية تذكارية تحمل شعار اللجنة التنسيقية. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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