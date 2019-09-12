انطلاق فاعليات المؤتمر المهني الثالث للتحكيم بالقاهرة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر المهني الثالث للتحكيم بالقاهرة تحت شعار نحو منظومة تحكيم عربي موحد.

المؤتمر شهد مشاركة وفد من مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي حيث تسعى الغرفة إلى تعزيز ثقافة القضاء البديل ودوره في فض المنازعات والقضايا التجارية في كافة المجالات التعاقدية.

وتم على هامش المؤتمر وتوصياته توقيع مذكرة تفاهم بين مراكز التوفيق والتحكيم بدول مصر والسعودية ولبنان، ومجلس التحكيم والتوفيق التابع للغرفة لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات لغرض توحيد الجهود وتبادل المعلومات.

كما تمت دعوة كافة الدول العربية إلى المشاركة في المؤتمر الدولي للتحكيم والتوفيق المقرر عقده بمدينة بنغازي العام القادم، لدعم تعزيز ثقافة التحكيم والتوفيق كقضاء بديل ودوره في فض المنازعات والقضايا في ليبيا للمساهمة فى تعزيز الثقة وتهيئة الظروف والمناخ اللازم لعودة الشركات والمصانع التجارية والمؤسسات العربية والعالمية والمحلية لاستئناف المفاوضات ومباشرة عملها.

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