استعرضت اللجنة العليا للإشراف والمتابعة التقارير المقدمة من قبل خبراء المواد العلمية بمرحلة الشهادة الثانوية حول الأخطاء الواردة بأسئلة الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 خلال إجتماع عقدته معهم اليوم الخميس بمقر المركز الوطني للامتحانات.

و أكد رئيس لجنة الاشراف والمتابعة الدكتور “محمد العتوق” خلال الاجتماع بأن الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية إنصاف جميع الطلاب الممتحنين مطمئناً إياهم بمنحهم الدرجة الكاملة في كافة الأسئلة التي وردت بها أخطاء أي كان نوعها أو كان يلتبسها غموض في مفهومها، متمنياً بأن يكون النجاح والتوفيق حليفاً لجميع الطلبة الممتحنين.

كما أشار “العتوق” بعقد إجتماع موسع يوم غد الجمعة بحضور مدير المركز الوطني للامتحانات الدكتور “محمود البوعزي ” لإستعراض وطرح التقارير النهائية لعمل خبراء المواد العلمية والبث في الحلول والاجراءات التي سيتم إتخاذها بشأن جميع الأخطاء الواردة بأسئلة الشهادة الثانوية .

The post العليا للإشراف والمتابعة تستعرض تقاريرهم حول أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية