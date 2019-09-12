خطأ فني كاد يتسبب في كارثة إنسانية داخل مركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

قالت المدير العام بمركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي إن خطأ فادحًا في طريقة التزويد بالكهرباء كاد أن يتسبب اليوم الخميس في كارثة إنسانية داخل المركز.

وأوضحت العريبي، أن في ساعات الصباح الأولى بعد انقطاع الكهرباء زود مركز بنغازي الطبي بالكهرباء من محطة جنوب بنغازي، ولكن حدث خطأ فادح في طريقة التزويد بتغير اتجاه “الفازات” للتيار، مما تسبب في توقف جميع المحطات العاملة بالمركز الطبي من أكسجين وهواء والمصاعد والصرف الصحي.

وأضاف، “لكن وبفضل المهندسين بالمركز والشركة العالمية وأطباء العنايات وحديثي الولادة استطعنا تدارك المشكلة وفصلنا التيار من محطة جنوب بنغازي وتم تشغيل مولدات المركز الطبي”.

وقالت: “كانت ستحدث كارثة فادحة وخسارة بالأرواح داخل العنايات وقسم حديثي الولادة”.

وأضاف، “تواصلنا مع وزير الصحة ومع رئيس الحكومة ومع وزير الداخلية لأنها كانت ستكون كارثه كبيرة جدًا”.

وأكدت، أن منظومات الحماية بالمركز لم يؤثر عليها قلب التيار ولم يحدث أي عطل سواء بالمصاعد أو بباقي المحطات بالمركز الطبي.

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