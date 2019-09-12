مدير إدارة الاحتياط العام بتعليم الوفاق يجتمع مع موظفي الإدارة

اجتمع مدير إدارة الاحتياط العام أبوبكر الهاشمي مع رؤساء الأقسام والموظفين بالإدارة عقب استلامه مهام هذه الإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بمنطقة حي الأندلس بحث التعرف على خطة عمل الإدارة والمهام الموكلة لها كما استعرض الحاضرون الأعمال المنجزة منذ استحداث الإدارة والأعمال التي قيد التنفيذ والأعمال المستقبلية.

وأكد الهاشمي في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة المضي قدما لاستكمال كافة الأعمال المستهدفة وذلك وفقاً لخطة عمل الإدارة السابقة.

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