بلدي سرت يتفقد عددا من المؤسسات الخدمية بالمدينة

قام اليوم الخميس عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحيية غيت عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار والحرس البلدي ابراهيم بتفقد عدد من المقار الحكومية الخدمية بالمدينة.

وبين مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن المسؤولين بالبلدية تفقدوا مكتب السجل المدني بمنطقة سرت ومكاتب الاصدار التابعة له ومكتب المواصلات والنقل بسرت ومكتب الصناعة بسرت ومقر فرع جهاز الحرس البلدي سرت وكذلك موقع المجمع الإداري الذى يعانى بالكامل من الانهيار نتيجة تعرضه لأضرار الحرب.

وأوضح الاميل أن عضوي المجلس البلدي سرت عقدوا لقاءات مع مسؤولي المؤسسات التي قاموا بزيارتها لبحث سير العمل اليومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن بهدف الوقوف عن كثب على المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل مكتب السجل المدني بسرت وجهاز الحرس البلدي سرت وقطاع المواصلات ومكتب الصناعة ومحاولة تذليل الصعاب التي قد تعترض ذلك وإمكانية توفير مقار لائقة لهم وإعادة تطويرها وتحسينها بما يليق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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