سرت.. جولة تفقدية لعدد من المقار الحكومية

تفقد اليوم الخميس عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله رئيس لجنة البنية التحثية وعضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار والحرس البلدى ابراهيم امليطان ومدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت عدد من المقار الحكومية مكتب السجل المدنى بمنطقة سرت ومكاتب الاصدار التابعة لة

كما زارو مكتب المواصلات والنقل بسرت ومكتب الصناعة بسرت ومقرفرع جهاز الحرس البلدي سرت واطلعو عقب ذلك على موقع المجمع الادارى الدى يعانى بالكامل الى انهيار كامل نتيجة تعرضة لاضرار الحرب والدى يحتاج الى وقغة بلدية سرت بالخصوص

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل ان عضوى المجلس البلدي سرت عقدو خلال زياراتهم التفقدية لمقار الحرس البلدي سرت والصناعة والسجل المدنى والمواصلات لقاءات مع مسؤوليها وعدد من مدراء اداراتها تم التباحث معهم فى معرفة سير العمل اليومى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن وحرص بلدية سرت على المتابعة وتدليل المعوقات التى تواجههم فى عملهم

وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية ان الهدف من الزيارات للوقوف عن كتب على المعوقات والمشاكل التى تواجة عمل مكتب السجل المدني بسرت وجهاز الحرس البلدى سرت وقطاع المواصلات ومكتب الصناعة ومحاولة لتدليل الصعاب التى قد تعترض دلك وامكانية توفير مقار لائقة لهم واعادة تطويرها وتحسينها بما يليق مستوى الخدمات للمواطنيين.

