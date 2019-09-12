البعثة تبحث توحيد الموقف الدولي بشأن ليبيا

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، الخميس، اجتماعا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن الاجتماع ناقش آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

وفي لقاء آخر، اجتمع سلامة ووليامز بسفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز في تونس العاصمة، وناقش الطرفان الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.

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